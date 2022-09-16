Son dakika: Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji krizinde son perde

Kış ayları yaklaşırken Avrupa'daki enerji krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da hükümetler önlem üzerine önlem açıklasa da fiyatlar hız kesmiyor. Avrupa halkı ve işletmeler zorda...