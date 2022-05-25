"POZİTİF GÜNDEMLE ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İsrail'den bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk" sözlerine yer verdi.

"BARIŞ İÇİN TEK BİR YOL VAR"

İsrail-Filistin meselesinden bahseden Çavuşoğlu barış için tek bir yolun olduğunu söyleyerek, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Biz şuna inanıyoruz BM parametreli içinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Görmek istediğimiz kalıcı barış" dedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı da açıklamalarda bulunarak, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz. Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık" sözlerine yer verdi.

İsrailli mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: "Barış için tek bir yol var" | Video