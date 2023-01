Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Pompeo’nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı

SİLİNEN TWEET

15 Temmuz'la ilgili de konuşab Çavuşoğlu, "Pompeo'nun o gece (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur" sözlerine yer verdi.

POMPEO'NUN KİTABI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak)" adlı kitabı çıktı. Kitapta, Türkiye'yle alakalı bölümler 4 başlıkta toplandı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Pompeo'nun kitabından özellikle Türkiye'nin bulunduğu bölgeyle ilgili anılarına yer verdiğini iddia etmişti.



