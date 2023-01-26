Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Eski ABD’li Bakan Pompeo'nun iddialarına yanıt | Video

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunarak Pompeo'nun iddialarının gerçek dışı, abartı ve çifte standart olduğunu ifade etti.