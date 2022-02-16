Son dakika haberi... Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek mi? SABAH dünyanın gözünün çevrildiği bölgede!

BIDEN: BEDELİ YÜKSEK OLACAKTIR

Rusya'nın "Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndü" açıklaması dün en çok öne çıkan detay oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulayamadıklarını söyledi. Her olasılığa hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık. Diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya halkı bizim düşmanımız değil. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır" dedi.