SON DAKİKA: Venezuela’da art arda patlama

SON DAKİKA: Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta art arda patlama meydan geldi. Başkentte helikopterler de görüldü. En az 7 patlamanın görüldüğü Caracas'ta askeri tesislerle petrol rafineleri hedef alındı.

SALDIRI ABD'Yİ AKILLARA GETİRDİ

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Venezuela'da uyuşturucu teknelerinin yanaştığı bir limana saldırı gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Bunun, ABD'nin Venezuela topraklarına gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu ifade edilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...