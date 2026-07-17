Tahran'dan ABD’ye "saldırı" mesajı: "Düşman üslerini yok edeceğiz"
ABD’nin İran’a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini belirten İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, ABD askerleri ile “siyasi sınırların ötesinde” bulunan ABD üslerinin hedef alınacağını aktardı. Rezai, İran Silahlı Kuvvetlerinin de bir bütün olarak ABD saldırılarına ezici şekilde karşılık verdiğini söyledi.
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin İran'a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini belirten Rezai, ABD askerleri ile "siyasi sınırların ötesinde" bulunan ABD üslerinin hedef alınacağını aktardı.
ABD'nin İran'a yönelik "savaş ve müzakere" politikası izlediğini ve ateşkes sürecinde deniz ablukasını güçlendirmek için hazırlık yaptığını savunan Rezai, "ABD ordusu ateşkesi askeri kapasitesini güçlendirmek için kullandı. Ateşkesi tek taraflı uzatarak hazırlıklarını sürdürdü" dedi.