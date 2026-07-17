Tahran'dan ABD’ye "saldırı" mesajı: "Düşman üslerini yok edeceğiz"

ABD’nin İran’a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini belirten İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, ABD askerleri ile “siyasi sınırların ötesinde” bulunan ABD üslerinin hedef alınacağını aktardı. Rezai, İran Silahlı Kuvvetlerinin de bir bütün olarak ABD saldırılarına ezici şekilde karşılık verdiğini söyledi.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz
AA

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

ABD'nin İran'a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini belirten Rezai, ABD askerleri ile "siyasi sınırların ötesinde" bulunan ABD üslerinin hedef alınacağını aktardı.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

ABD'nin İran'a yönelik "savaş ve müzakere" politikası izlediğini ve ateşkes sürecinde deniz ablukasını güçlendirmek için hazırlık yaptığını savunan Rezai, "ABD ordusu ateşkesi askeri kapasitesini güçlendirmek için kullandı. Ateşkesi tek taraflı uzatarak hazırlıklarını sürdürdü" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

Rezai, mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ve ABD'nin kendi görüşlerinin yer aldığı yeni bir anlaşma ile müzakere sürecine gireceğini iddia etti.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

ABD'nin İran altyapısına ve ülkenin güney kıyılarına yönelik saldırılarının amacı hakkında ise Rezai, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin amacı İran'daki direnişi bölmek ve deniz ablukasını tamamlamak. Ayrıca ABD'nin, Hark Adası ve nükleer tesislere saldırı hazırlığı için de bu saldırıları gerçekleştirme olasılığı bulunuyor."

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

Rezai, İran Silahlı Kuvvetlerinin de bir bütün olarak ABD saldırılarına ezici şekilde karşılık verdiğini söyledi.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

"Hem savaş hem müzakere" politikasının artık sona erdiğini kaydeden Rezai, ülkesinin artık yeni bir strateji ile hareket ettiğini ve tüm saldırılara kararlı şekilde misilleme yapılmasının, tüm saldırılara aynı şiddetle karşılık verilmesinin bu stratejinin parçası olduğunu dile getirdi.

Tahran’dan ABD’ye saldırı mesajı: Düşman üslerini yok edeceğiz

Rezai ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın ortak şekilde yönetilmesi teklifini kabul etmediklerini, ABD'nin asıl amacının Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet kurup küresel enerji piyasasını kontrol ederek Rusya ve Çin'e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak olduğunu öne sürdü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HARK ADASI #RUSYA #ÇİN #İRAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!