Tahran'dan ABD’ye "saldırı" mesajı: "Düşman üslerini yok edeceğiz"

Rezai, mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ve ABD'nin kendi görüşlerinin yer aldığı yeni bir anlaşma ile müzakere sürecine gireceğini iddia etti.

ABD'nin İran altyapısına ve ülkenin güney kıyılarına yönelik saldırılarının amacı hakkında ise Rezai, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin amacı İran'daki direnişi bölmek ve deniz ablukasını tamamlamak. Ayrıca ABD'nin, Hark Adası ve nükleer tesislere saldırı hazırlığı için de bu saldırıları gerçekleştirme olasılığı bulunuyor."