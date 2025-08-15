Teşekkürler Türkiye

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde her gün geri dönüş mesaisi yapıyor. Suriye uyruklu aileler, SABAH'a konuştu.

Nurtaç Davud (10), Rosim Davud (8), Nazlı Davud (13) kardeşler: Türkiye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederiz. Hayallerimizi gerçekleştirmemizde Türkiye'nin yeri çok başka.

Ahmad Al Ahmad (16): Burada büyüdüm ve çok iyi insanla tanıştım. Hayatı ve insanlığı öğrendim. Minnettarım.

11 yılın ardından ülkesine geri dönen Mostafa Sadık (56): Çok sevdiğimiz bu ülkeden ayrılmak çok zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim. Allah Türkiye'den razı olsun.

Mohamed Nakşibendi (41): Türkiye'yi çok seviyorum. Bize sahip çıkan bu ülkeyi ve insanlarını asla unutmayacağız.

Ömer Zivane (25): Burada büyüdüm, evlendim ve çocuk sahibi oldum. Her şey Türkiye sayesinde oldu. Belki ben de hayatta olmayacaktım.

8 Aralık 2024'ten sonra 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine döndü.