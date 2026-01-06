Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu! Mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı
Son dakika haberleri: Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı emniyetle gemiden ayrılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika haberleri: Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
