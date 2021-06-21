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Giriş Tarihi: 22.6.2021 02:03 Son Güncelleme: 22.6.2021 02:03

Eş Anlamlısı Nedir?

Mutlu Eş Anlamlısı Nedir? Mutlunun Eş anlamlısı Olan Sözcük

’de bulunan sayısız kelimenin, aynı sayıda eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri de bulunmaktadır. Söz konusu kelimelerin yedeği olarak da kabul edilebilecek olan bu kelimelerden birisi olan merak edilerek “ Eş Anlamlısı Nedir?” şeklinde araştırılıyor. Güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Mutlu Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Türk dilinde ve diğer tüm dünya dillerinde bulunan, kişiler arası iletişimin sağlanması bakımından en önemli yapıtaşlarından birisi olan kelimelerin, kendilerini anlam ve tür bakımında tamamen karşılayan eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklere sahiptirler. Eğitim öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere dersleri kapsamında konu olarak öğretilen söz konusu sözcükler öğrencilere okul sınavlarında, kompozisyon derslerinde sorulabileceği gibi (MEB) ile tarafından yapılan merkezi sınavların tamamında Türkçe testinde yer alan paragraf soruları ya da başlı başına soru şeklinde sorulabilmektedir. Diğer yandan bu sözcükler günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız yazma ve konuşma dillerinde anlatımı tekdüzelikten korumak ve gereksiz kelime tekrarları yapmamak adına bizlere yardımcı olmaktadır. Okuduğu kitap, dergi, gazete, makale, köşe yazısı ve daha pek çok dijital ya da basılı formattaki kaynaklarda kelimesine rastlayan ve ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "Mutlu Eş Anlamlısı Nedir?" şeklindeki soruyla araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Mutlu Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalar şöyle;

MUTLU EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte Mutlu kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaş) olarak yer alan sözcükler şöyle,

  • Ongun
  • Saadetli
  • Bahtiyar
  • Berhudar
  • Mesut

MUTLU NEDİR, NE DEMEK?

Mutlu kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan sıfat türündeki anlamları ve cümle içerisinde kullanımına ilişkin detaylar şöyle;

  • Anlam 1: Mutlu kelimesi sıfat türünde mutluluk hissine ulaşmış olanları nitelemek görevinde cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Buna örnek olarak 'in eserinde yer alan;

"Beni orada sıcak bir yuva, huzurlu konuklar, mutlu bir kadın bekliyor."

ifadesi verilebilmektedir.

  • Anlam 2: Mutluluk hissi sağlayan, veren herhangi bir durum ve insan olarak da açıklanmaktadır.

Bu anlama ilişkin cümle içerisinde kullanım ve anlam bakımından

"Mutlu bir olay"

ifadesi örnek gösterilebilmektedir.

KİŞİ ADLARI

  • Anlam 3: Erkek ve Kadın ismi olarak da kullanılan mutlu sözcüğü, mutluluk hissine sahip , mutlu olan olarak anlamlandırılmaktadır.

Diğer eş anlamlı kelimeleri öğrenmek isteyenler için;


DOKTOR EŞ ANLAMLISI

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

ZAMAN EŞ ANLAMLISI

GÖREV EŞ ANLAMLISI

MİLLET EŞ ANLAMLISI

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI

ULUS EŞ ANLAMLISI

UZAK EŞ ANLAMLISI

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI

AKIL EŞ ANLAMLISI

HAYAT EŞ ANLAMLISI

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Mutlu Eş Anlamlısı Nedir? Mutlunun Eş anlamlısı Olan Sözcük
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