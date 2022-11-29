Derslik Eş Anlamlısı Nedir? Dersliğin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler, Türkçe'de bulunan ve kişilerarası iletişimde en önemli yapıtaş olan kelimelerin bir bakıma yedeği olarak da görülebilmektedir. Anlam ve tür olarak tam anlamıyla karşılığı olan ve yazılışları farklılık gösteren bu sözcükler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilmektedir. Öğretilen eş anlamlı kelimeler okul sınavlarında, kompozisyon derslerinde ve tüm öğrenciler için önem taşıyan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında Türkçe testindeki sorular içerisinde ya da tek başına soru olarak sorulabilmektedir. Diğer yandan günlük yaşamda kendimizi ifade etmemizi sağlayan konuşma ve yazma dillerinde kelime tekrarı yaşamamak ve anlatımı sade ve kurallı tutmak istediğimizde anlamdaş kelimeler en önemli yardımcımız olmaktadır. Okudukları makale, haber, dergi, köşe yazısı ve daha pek çok dijital ya da basılı formattaki kaynakta derslik kelimesini gören ve Dersliğin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "Derslik Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağı aracılığıyla, merak konusu olan "Derslik Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

DERSLİK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Derslik sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri

Sınıf

Dershane

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde kurulacak olan anlamlı ve kurallı bir cümlede bulunan derslik kelimesi kaldırılarak yerine yukarıda yazan sözcüklerin koyulması durumunda, tümcede anlam ve tür bakımından herhangi bir değişiklik, farklılık olmayacaktır.

DERSLİK NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında bulunan derslik kelimesinin isim ve sıfat türlerindeki anlamları örnekli açıklamaları şu şekilde;

İSİM

Anlam 1: Eğitim – öğretim faaliyeti amacıyla bir eğitmenin kontrol ve gözetiminde öğrencilerin ders, deney ve daha pek çok eğitim faaliyetini yaptıkları yere verilen isimdir.

SIFAT

Anlam 2: Ders verilen süreye, saate uygun durumda olan anlamında cümle içerisinde sıfat göreviyle de kullanılabilmektedir.

Daha net anlaşılabilmesi amacıyla cümle içerisinde kullanılmış haliyle

"Anlatılacak bir derslik konu kaldı."

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.