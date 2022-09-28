Fethiye Denizli Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Fethiye Denizli Kaç Kilometre ve Ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye, Muğla'nın turizm şehirlerinden birisidir. Fethiye'den Denizli'ye yolculuk yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konu, bu iki şehir arasındaki mesafenin ne kadar olduğudur. Bu konu, yolculuk yapmadan önce yol haritasından sıklıkla araştırılır. Bu iki bölge arası yolculuk yapmak isteyenler kara yolunu ya da hava yolunu tercih ederler. Özel aracı olanlar ise farklı güzergahlardan faydalanırlar. Otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler, Fethiye'nin otogarından Denizli'ye hareket ederler. Uçakla gitmek için ise Fethiye'ye yakın havalimanları tercih edilerek, hava yoluyla seyahat yapılabilir.

Fethiye Denizli Kaç Kilometre?

Muğla'nın Fethiye ilçesinden, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer alan Denizli'ye yolculuk yapmak için birçok yöntem vardır. Kendi aracınızla Fethiye'den Denizli'ye gittiğinizde, 184 kilometre yol harcamış olursunuz. Kara yoluyla yapılabilen bir diğer seyahat otobüstür.

Fethiye'den Denizli'ye otobüs ile gittiğinizde yaklaşık 217 kilometre mesafe harcamış olursunuz. Uçakla seyahat etmek isteyenler ise 125 kilometre gitmiş olur.

Fethiye Denizli Arası Mesafe Kaç Km?

Fethiye'den Denizli'ye giden birçok kişinin aklına takılan en önemli soru, bu iki yer arasındaki mesafedir. Bu soru seyahat biçimine göre değişecektir. Kara yoluyla olan mesafe, hava yoluyla yapılan mesafeden çok daha farklıdır.

Fethiye ve Denizli arasında kendi aracıyla seyahat etmek isteyenler ortalama 184 km mesafe harcarlar. Bunun yanı sıra otobüs ile yapılan yolculukta bu süre biraz daha uzayabilir. Fethiye'den Denizli'ye yapılan yolculukta mesafe, ortalama 218 kilometredir. Uçakla yapılan yolculukta bu süre daha da azalacaktır. Fethiye ile Denizli arası mesafe 127 kilometredir.

Fethiye Denizli Arası Kaç Saat?

Fethiye'den Denizli'ye araçla ortalama bir hızla gidildiğinde, yaklaşık 2 saat 49 dakika sürecektir. Otobüs yolculuğunda bu süre 3 saat 26 dakika sürecektir. Bunların yanı sıra Fethiye'den Denizli'ye uçakla gidildiğinde ise 40 dakika sürecektir.