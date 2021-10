İngilizce alfabe şarkısı (English Alphabet Song) - İngilizce alfabe şarkısı ile harflerin okunuşunu öğren

Alfabe, İngilizceyi yazılı olarak temsil etmek için kullandığımız 26 harften (A'dan Z'ye) oluşan settir. Bu harfler İngilizcede; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z şeklindedir. İngilizce öğrenmek için en temel şartlardan birisi de harflerin telaffuzudur. Bu noktada, İngilizce alfabe şarkısı yardımınıza koşabilir. İşte, İngilizce alfabe şarkısı sözleri ve Türkçesi…

İNGİLİZCE ALFABE ŞARKISI

İngilizce öğrenmenin ilk adımı, İngiliz alfabesinin harflerini ve telaffuzunu öğrenmektir. Çünkü bir dili okurken, konuşurken, dinlerken ve yazarken kullanacağınız temel bilgi alfabeden gelir. Bu nedenle, İngilizce öğrenmek, İngilizce harflerin yazımını ve telaffuzunu öğrenmekten geçer.

Öncelikle İngiliz alfabesinde Türkçe'de kullandığımız Latin alfabesinden uyarlanmış 26 harf bulunmaktadır. Bunlardan 21 tanesi ünsüz, 5 tanesi ünlüdür. A, E, I, O, U harfleri ünlüdür, geri kalanı ünsüzdür. Ünlüler ve ünsüzlere ek olarak, Y ve Q harflerine yarı sesler denir.

İNGİLİZCE ALFABE ŞARKISI SÖZLERİ

A B C D

E F G

Come and sing along with me

H I J K

L M N O P

Tell me what you want to be

Q R S

T U V

W X

Y and Z

Now I know my ABCs

Next time won't you sing with me

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S

T U V

W X Y and Z

Now I know my ABCs

Next time won't you sing with me

İNGİLİZCE ALFABE ŞARKISI SÖZLERİ TÜRKÇE

A B C D

E F G

Gel ve benimle birlikte söyle

H I J K

L M N O P

Söyle bana ne olmak istiyorsun

Q R S

T U V

W X

Y ve Z

Şimdi ABC'lerimi biliyorum

Bir dahaki sefere benimle şarkı söylemek istemez misin

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S

T U V

W X Y ve Z

Şimdi ABC'lerimi biliyorum

Bir dahaki sefere benimle şarkı söylemek istemez misin

