Irmak Eş Anlamlısı – Irmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin bir anlamda yedeği de denilebilecek anlam ve tür bakımından karşılığı olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma çeşitlilik, farklılık katmak ve tekrara düşmemek konusunda bizlerin yardımcısı konumundadır. Eğitim - öğretim kurumlarında kendilerini geleceğe hazırlayan öğrencilere Türkçe dersi kapsamında konu şeklinde öğretilen bu kelimeler, öğrencilere başta okullardaki yazılı - sözlü sınavlarda ve liselere - üniversitelere giriş sınavlarında Türkçe testlerinde sıklıkla soru olarak sorulmaktadır. Öte yandan kitap, makale, haber, dergi, gazete ve daha pek çok dijital ya da basılı kaynaklarda Irmak kelimesine rastlayanlar, Irmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyerek "Irmak Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağı aracılığıyla Irmak Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve daha net anlaşılabilmesi açısından cümle içerisinde kullanılmış örnekli açıklamaları şu şekilde…

IRMAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Irmak kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri şöyle;

Nehir

olarak yer almaktadır.

Anlamlı ve kurallı Türkçe cümlelerde ırmak kelimesi yerine Nehir sözcüğünün kullanılması durumunda cümlede anlam bakımında herhangi bir değişim meydana gelmeyecektir.

IRMAK NEDİR, NE DEMEK?

Irmak kelimesinin isim türünde, Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlükte yer alan anlamı ve örnekli açıklaması şöyle;

Anlam 1: Genellikle denize dökülen, genişlik ve içerisinde taşıdığı su miktarı bakımından akarsuların en büyüğünü ifade eden kelimedir.

Buna örnek olarak Tarık Buğra'nın eserinde bulunan

"Sakarya sanki adı duyulmadık hatta adı konmadık bir ırmaktı."

İfadesi örnek olarak gösterilebilir.

KİŞİ ADLARI

Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde kökeni Türkçe olan Irmak isminin erkek ve kız çocukları için kullanılabildiği bilgisi yer almaktadır.