İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ’Dilara öğretmen’ açıklaması

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un, birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

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"15 BİN ÖĞRETMENİN 7 BİN 500 TANESİ İSTANBUL'A ATANDI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500'i İstanbul'a atanmıştır. Bu 7 bin 500 öğretmenin bir bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde İstanbul'da 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında öğretmenlik yapmaktaydı."

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI"



"Yine 1. dönem İstanbul'daki okullarda 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan öğretmenlerimizden sözleşmeli öğretmen ataması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalanlar için ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir."

"Söz konusu 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır."

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İstanbul'daki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara Kuş'un bir öğrencisine doğum günü sürprizi yapmış, bu sürpriz karşısında gözleri dolan öğretmenine sarılıp elini defalarca öpen İbrahim isimli öğrenci sosyal medyanın gündemine oturmuştu.