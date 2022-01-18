Video Yaşam Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video
Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video

Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video

18.01.2022 | 09:44

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Instagram’da ‘Dilara Öğretmen’ adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video milyonları duygulandırdı….

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