Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video
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Instagram’da ‘Dilara Öğretmen’ adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video milyonları duygulandırdı….