Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları son dakika: 22 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir düşüş ile 442 TL'den değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana bir inişli bir çıkışlı grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

22 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 22 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.