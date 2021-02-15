Yaşından büyük işlere imza atıyor! Hayaline TEKNOFEST ile ulaştı

Buradan da mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kazanan Elif, yeteneklerini geliştiriyor. Hedefinin savunma sanayine katkı sağlamak olduğunu belirten İnce, çalışmalarına yılmadan devam edeceğini vurguladı.
Genç mucit, geliştirdiği projelerle önemli işlere imza atıyor. Ekip arkadaşlarıyla birlikte, molotof kokteyli tehlikesine karşı yanmayan polis üniforması tasarlayan İnce, hastanelerdeki sağlık personelinin özellikle kemoterapi alan hastalara yapılan enjoksiyon işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulabilmek için danışman öğretmeniyle birlikte damar görüntüleyen bir model geliştirdi.
İnce, bu modeli babasını hastaneye götürdüğü sırada yaptığı gözlemler sonucu tasarlıdığını ifade etti. TEKNOFEST'e katıldıktan sonra mühendis olmaya karar verdiğini belirten İnce, rol model olarak gördüğü Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'la tanışmayı çok istediğini söyledi.
"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"
Kızı Elif'le gurur duyduğunu belirten baba Recep İnce, "Çocukluğundan beri sorumluluk duygusu yüksek, hayat dolu, saygılı, öz güvenli, etrafındaki olaylara karşı duyarlı ve hayattan ne istediğini bilen biriydi.
Derslerindeki başarılarının yanında BİLSEM'de bulunduğu projelerle her daim göğsümüzü kabartan bir genç oldu." derken, annesi Emel İnce ise, Elif, erkenden konuşmaya başlayan ve küçüklüğünden beri bulunduğu ortamlarda, katıldığı etkinliklerde bizi hep gururlandıran bir kız oldu" dedi.