Yaşından büyük işlere imza atıyor! Hayaline TEKNOFEST ile ulaştı

Derslerindeki başarılarının yanında BİLSEM'de bulunduğu projelerle her daim göğsümüzü kabartan bir genç oldu." derken, annesi Emel İnce ise, Elif, erkenden konuşmaya başlayan ve küçüklüğünden beri bulunduğu ortamlarda, katıldığı etkinliklerde bizi hep gururlandıran bir kız oldu" dedi.