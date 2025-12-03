Asgari ücret için geri sayım

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

HÜKÜMETTEN 1 TEMSİLCİ

Bakan Işıkhan, önceki gün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir görüşme gerçekleştirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin bir öneri sunmuştu. Işıkhan'ın önerisinin Komisyonun 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşması yönünde olduğu bildirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut yapısında, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Kararlar ise oy çokluğu ile alınıyor.

DAVETİ GÖNDERECEĞİZ

Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağı değerlendirmesini yaparken, asgari ücretin Komisyon tarafından belirleneceği anımsatmasında bulundu. "Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ TOPLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonun yapısına ilişkin gerçekleştirdiği temasın ardından, Türkİş Başkanlar Kurulu hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı. Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.

28 BİN LİRAYI GEÇECEK

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak. Yüzde 30 artış durumunda ise 28 bin 735 liraya ulaşacak.