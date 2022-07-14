Benzin, motorin, mazot fiyatları son dönemde indirim haberleriyle vatandaşların gündemine geliyor. Brent petrolün 100 doların altında işlem görmeye başlamasıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ve detaylar...
BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ: BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1,55 TL indirim bekleniyordu. Benzin litre fiyatı için beklenen indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 25,21 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 25,32 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL
Benzin fiyatı 25,31 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL