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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzin, mazot, motorin fiyatlarında flaş gelişme! 14 Temmuz 2022 Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:34 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:34

Son dakika: Benzin, mazot, motorin fiyatlarında flaş gelişme! 14 Temmuz 2022 Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika: Benzin, mazot, motorin fiyatlarında flaş gelişme! 14 Temmuz 2022 Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşle beraber akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Bu noktada ise gün içerisinde özellikle araç sahipleri “14 Temmuz 2022 Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?” sorularına yanıt arıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Benzin, mazot, motorin fiyatı ile ilgili detaylar...

Benzin, motorin, mazot fiyatları son dönemde indirim haberleriyle vatandaşların gündemine geliyor. Brent petrolün 100 doların altında işlem görmeye başlamasıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ve detaylar...

BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ: BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1,55 TL indirim bekleniyordu. Benzin litre fiyatı için beklenen indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 25,21 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 25,32 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 25,31 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL

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Son dakika: Benzin, mazot, motorin fiyatlarında flaş gelişme! 14 Temmuz 2022 Benzin, mazot, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
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