BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ: BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1,55 TL indirim bekleniyordu. Benzin litre fiyatı için beklenen indirim gerçekleşti. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.