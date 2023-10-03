Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

Yılın ikincisi Güneş tutulması için geri sayım başladı. Son olarak 20 Nisan'da meydana gelen tutulmanın ardından sene sonunda gerçekleşecek doğa olayı şimdiden gökyüzü tutkunlarının gündeminde. NASA verileri ile tutulmaya tanık olmak isteyenler parçalı bir tutulmanın şahidi olacak. ''Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta'' soruları yanıt arıyor. Astroloji tutkunları ise güneş tutulmasının burçlara etkisi konusunda şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte, tüm merak edilenler…