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Haberler Fotohaber Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri
Giriş Tarihi: 03.10.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 15:52

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

Yılın ikincisi Güneş tutulması için geri sayım başladı. Son olarak 20 Nisan'da meydana gelen tutulmanın ardından sene sonunda gerçekleşecek doğa olayı şimdiden gökyüzü tutkunlarının gündeminde. NASA verileri ile tutulmaya tanık olmak isteyenler parçalı bir tutulmanın şahidi olacak. ''Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta'' soruları yanıt arıyor. Astroloji tutkunları ise güneş tutulmasının burçlara etkisi konusunda şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte, tüm merak edilenler…

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

Güneş tutulması 2023 yılı bitmeden ikinci defa izleyenlere görsel şölen sunacak. Parçalı tutulma için heyecan dorukta. Burçlara etkisi başta olmak üzere birçok alanda merak edilen gök olayı aynı zamanda NASA verileriyle takip edilecek. Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları yanıt arıyor. Tutulma Türkiye'den görülebilecek mi merak konusu. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, etkileri neler? İşte, detaylar…

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

2023 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti.

İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak.

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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nerelerden görülecek? NASA ile takip edilecek! 2023 Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir? İşte tutulma tarihleri

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

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