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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:51

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Her sene ocak-temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli olacak. Yılın ikinci ayrısına ait enflasyon farkının ardından 2024 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur'lu 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar emekli zammı ile yeni maaş hesaplamaları başlayacak. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, emekli kök maaş zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplama formülü.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusuna yanıt arayacak. Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı artacak. Aralık enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla 6 aylık fark de netlik kazanacak. Akabinde en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı hesaplamaları başlayacak. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, yanıtı…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2024 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2024 emekli maaşı zammı oranları netlik kazanacak.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, emekli maaşına yansıyacak.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Milyonlarca çalışan ve emekliye yapılacak zam, ocak ayında netlik kazanacak. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere görem memur ve emeklileri için yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,64 zam oranı kesinleşti.

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