Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:51
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Her sene ocak-temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli olacak. Yılın ikinci ayrısına ait enflasyon farkının ardından 2024 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur'lu 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar emekli zammı ile yeni maaş hesaplamaları başlayacak. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, emekli kök maaş zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplama formülü.