7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 Ocak zammı ile tahmini SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusuna yanıt arayacak. Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı artacak. Aralık enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla 6 aylık fark de netlik kazanacak. Akabinde en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı hesaplamaları başlayacak. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, yanıtı…