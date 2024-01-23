Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:02
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu
Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 ek zam yapıldı. Böylece bu oran yüzde 42,6'ya ulaştı. En düşük maaş ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Ocak ayı aylık ödemeleri ek zamsız olarak yatırılmaya başladı. Net maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş ise bu noktada 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırması yapıyor. Peki; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...