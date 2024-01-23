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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:02

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 ek zam yapıldı. Böylece bu oran yüzde 42,6'ya ulaştı. En düşük maaş ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Ocak ayı aylık ödemeleri ek zamsız olarak yatırılmaya başladı. Net maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş ise bu noktada 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırması yapıyor. Peki; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile emekli maaşlarına ilave yüzde 5 artış yapıldığını duyurdu. Yeni aylık tutarları, ek zamsız olarak hesaplara geçmeye başladı. Tam rakamları öğrenmek isteyenler ise SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemlerine devam ediyor. Zamlı emekli maaşı tablosu araştırılıyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırının da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz.

Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor."

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu

TÜM EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANLARI TEMMUZDA EŞİTLENECEK

"Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.

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