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Haberler Fotohaber Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:37

Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

Altın fiyatları tırmanışa geçti. Ons altın fiyatı 2233 dolara yükselerek son bir haftada 73 dolarlık değer kazandı. Gram altın ise altın piyasasındaki işçilik maliyetlerinin azalmasıyla yükselişini ons kadar artırmadı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişini güçlendiren altın için alım fırsatı seviyelerini duyurdu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

Altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın güne 2233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.

Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken analizlerde bulundu. Memiş, alım fırsatlarını rakam vererek duyurdu.

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Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş görüldü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var.

Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

"BU FİYATLAR SAĞLIKLI DEĞİL: FAKE YÜKSELİŞLER"

Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor.

2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı. Ancak vize almadan yukarı çıkamazsın. O yüzden ben bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Fake yükselişler. Bu fiyatlar geri çekilecektir.

Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

ONS ALTIN 56 DOLAR DEĞER KAZANDI

Ons altın 2216 dolara çıktı. Bu yükselişler 2160 dolar seviyesinden başladı. Tam 7 günlük süre içerisinde ons altın tam 56 dolar yükseldi.

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