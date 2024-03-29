Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu

ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş görüldü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var.