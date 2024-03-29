Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:37
Altın 73 dolarlık değer kazandı! İslam Memiş altın gram için alım fırsatını duyurdu
Altın fiyatları tırmanışa geçti. Ons altın fiyatı 2233 dolara yükselerek son bir haftada 73 dolarlık değer kazandı. Gram altın ise altın piyasasındaki işçilik maliyetlerinin azalmasıyla yükselişini ons kadar artırmadı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişini güçlendiren altın için alım fırsatı seviyelerini duyurdu.