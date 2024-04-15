CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Son günlerde özellikle ons altın bazında değerlendirilen alış-satış rakamları kuyumcular, Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda takip ediliyor. Peki; 15 Nisan 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL, ne olur? İşte, son durum...