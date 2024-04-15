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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:27

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla gündemde. Yaşanan diplomatik gelişmelerden etkilenen ve anbean takip edilen grafikte gram fiyatı en çok dikkat çekenler arasında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son değerlendirmeleri ardından tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 15 Nisan bugünkü altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Son günlerde özellikle ons altın bazında değerlendirilen alış-satış rakamları kuyumcular, Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda takip ediliyor. Peki; 15 Nisan 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL, ne olur? İşte, son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: ATAK YAPABİLİR!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons bazında atak yapabileceğine dikkat çekti.

Ons altının orta ve uzun vadede 3000 dolar hedeflediğini söyleyen Memiş, gram altının da ons peşinde rekor tazeleyeceğini vurguladı. Gram altında beklenen 3 bin seviyesindeki rakamların ihtimali her geçen gün artıyor.

İşte, güncel rakamlar:

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.455,77
SATIŞ(TL) 2.455,65

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.187,00
SATIŞ(TL) 4.595,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00

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