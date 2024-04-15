Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:27
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ | 15 Nisan Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla gündemde. Yaşanan diplomatik gelişmelerden etkilenen ve anbean takip edilen grafikte gram fiyatı en çok dikkat çekenler arasında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son değerlendirmeleri ardından tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 15 Nisan bugünkü altın fiyatları...