Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:50

Altın fiyatları gram bazında başta olmak üzere ons, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek cinsinden sorgulanmaya başladı. Yatırım ve birikim yapanlar piyasalarda yerli ve dış gelişmeleri takip ediyor. Son dönemde açıklanan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, FED faiz kararı ve ABD enflasyon rakamları canlı altın fiyatları son dakika grafiği üzerinde etkili oldu. Gram altın ne kadar sorusu her işlem gününde yanıt aramaya devam ediyor. 1600 TL üzerindeki seyrini sürdüren altının gram fiyatı yükselişe devam ediyor. Peki, 14 Temmuz 2023 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi yükselecek mi? İşte, alış-satış rakamları…