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Haberler Fotohaber Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:50

Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

Altın fiyatları gram bazında başta olmak üzere ons, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek cinsinden sorgulanmaya başladı. Yatırım ve birikim yapanlar piyasalarda yerli ve dış gelişmeleri takip ediyor. Son dönemde açıklanan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, FED faiz kararı ve ABD enflasyon rakamları canlı altın fiyatları son dakika grafiği üzerinde etkili oldu. Gram altın ne kadar sorusu her işlem gününde yanıt aramaya devam ediyor. 1600 TL üzerindeki seyrini sürdüren altının gram fiyatı yükselişe devam ediyor. Peki, 14 Temmuz 2023 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi yükselecek mi? İşte, alış-satış rakamları…

Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

Canlı altın fiyatları 14 Temmuz 2023 Cuma günü sorgulanmaya başladı. Haftanın son işlem gününde grafik yeşil rengini koruyor. Yeni haftayla birlikte yükselişini sürdüren grafik takip edilmeye devam ediyor. Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Altın fiyatları gram bazında yükselişi sürdürüyor. İşte, altın fiyatları son dakika rakamları…

Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

14 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.501,75

SATIŞ (TL) 1.591,44

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Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.304,00

SATIŞ (TL) 5.438,00

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Altın fiyatları bugün 14 Temmuz 2023 ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.660,00

SATIŞ (TL) 2.719,00

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