Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Gram altın haftaya yükselişle başladı! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı anlık olarak değişen alış-satış verileri için ziyaret ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları, dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki yükseliş altın gram fiyatı üzerinde etkili oluyor. Son dönemde hızla yükselen altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Özellikle bayram tatili sonrası ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yatırımcılar ve birikim yapan kişiler tarafından yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 07.20 itibarıyla 1.605,12 TL alış ve 1.605,40 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 3 Temmuz 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...