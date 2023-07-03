Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Gram altın haftaya yükselişle başladı! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 07:33

Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Gram altın haftaya yükselişle başladı! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı anlık olarak değişen alış-satış verileri için ziyaret ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları, dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki yükseliş altın gram fiyatı üzerinde etkili oluyor. Son dönemde hızla yükselen altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Özellikle bayram tatili sonrası ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yatırımcılar ve birikim yapan kişiler tarafından yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 07.20 itibarıyla 1.605,12 TL alış ve 1.605,40 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 3 Temmuz 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu 3 Temmuz 2023 Pazartesi bugün için yanıt arıyor. Ons değerindeki yükseliş alış satış değerleri üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başlıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu Kapalıçarşı verileri ile yanıt arıyor. Anlık ve canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı bugün saat 07.20 itibarıyla 1.605,40 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 2.677,00 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı ve alış-satış rakamları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

3 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.453,06

SATIŞ (TL) 1.557,35

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.605,12

SATIŞ (TL) 1.605,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları canlı takip ekranı 3 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.574,00

SATIŞ (TL) 2.677,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA