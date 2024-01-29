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Haberler Fotohaber Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: "Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak"
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:15

Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: "Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak"

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yönünü belirleyecek. 2 haftadır baskı altında olan ons altın fiyatı haftaya yatay seyrini koruyarak başladı. Altın gram fiyatı ise güne kısmi yükseliş kaydederek başladı. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası 2 altın piyasası uzmanından çarpıcı yorum geldi. İslam Memiş ve Candaş Atalay, altın fiyatları beklentilerini rakam vererek açıkladı.

Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak

Altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. 2 haftadır baskı altında olan ons altın fiyatı bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ile yön bulacak. Yatırımcısı altın piyasasını yakın takibe alırken 2 altın piyasası uzmanından dikkat çeken yorumlar geldi.

Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak

GÖZLER FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASINDA

Bu hafta Fed faiz kararı açıklanacak. ABD'de 4.çeyrekte büyüme rakamları ise beklentilerin üzerinde geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki beklentilerini paylaştı.

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Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak

İSLAM MEMİŞ ONS ALTIN İÇİN TAKİP ETTİĞİ ARALIĞI AÇIKLADI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında bu hafta bir baskılanma olacak. Bu baskılanma bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararına kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için 2000-2040 dolar aralığı.

Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak

"2000 DOLAR ONS İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK SEVİYESİ"

Fed faiz kararı sonrası ise 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdürücem.

Ama Fed kararı sonrası ki büyük ihtimalle şahin tonda bir açıklama yapılacaktır. 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riski var. Bunu bir kenarda tutmak gerekir.

Ama şu anda 2000 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi.

Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak

"ONS ALTININ 1980 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ SARKMA RİSKİ VAR"

2000 dolar altına sarkmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. Fed'e kadar yatay seyrini koruyan bir ons altın bekliyorum.

Fakat Fed sonrası bir ihtimal 1980 denemesi yapan ons altın bekliyorum.

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