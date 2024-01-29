Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:15
Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı altın yorumu: "Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayacak"
Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yönünü belirleyecek. 2 haftadır baskı altında olan ons altın fiyatı haftaya yatay seyrini koruyarak başladı. Altın gram fiyatı ise güne kısmi yükseliş kaydederek başladı. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası 2 altın piyasası uzmanından çarpıcı yorum geldi. İslam Memiş ve Candaş Atalay, altın fiyatları beklentilerini rakam vererek açıkladı.