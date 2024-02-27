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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:34

Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları kısmi düşüşler yaşadı. Ons altın fiyatı geçen haftaya kıyasla satıcılı seyrediyor. Altın gram fiyatı tarafında ise serbest piyasalarda dün 14-15 liralık kısmi geri çekilme yaşandı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki beklentilerini paylaştı. İslam Memiş, ons altın ve gram altın için takip ettiği aralığını duyurdu.

Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları geçen haftaya kıyasla kısmi geri çekilmeler yaşadı. Gram altın iç piyasada 2034 TL'den işlem görürken, ons altın 2033 dolardan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatları için takip ettiği aralığı açıkladı.

Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

İSLAM MEMİŞ ALTIN BEKLENTİSİNİ DUYURDU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

ONS ALTIN SATICILI SEYREDİYOR

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın 2027 dolar seviyesinde geçen haftaya kıyasla biraz satıcılı.

Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

"ONS ALTINDA TAKİP ETTİĞİM ARALIK 2000-2050 DOLAR"

Özellikle bu haftanın özelinde 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2050 dolar direnç seviyesi yani bu hafta 2000-2050 dolar aralığını takip edeceğimi belirtmek isterim.

Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

Gram altın TL fiyatı iç piyasada 2035 lira seviyesinde serbest piyasalarda ise 2105-2115 TL seviyesinde.

Geçen hafta altın gram fiyatı 2128 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı.

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