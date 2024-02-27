Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları geçen haftaya kıyasla kısmi geri çekilmeler yaşadı. Gram altın iç piyasada 2034 TL'den işlem görürken, ons altın 2033 dolardan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatları için takip ettiği aralığı açıkladı.