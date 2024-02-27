Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:34
Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi
Altın fiyatları kısmi düşüşler yaşadı. Ons altın fiyatı geçen haftaya kıyasla satıcılı seyrediyor. Altın gram fiyatı tarafında ise serbest piyasalarda dün 14-15 liralık kısmi geri çekilme yaşandı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki beklentilerini paylaştı. İslam Memiş, ons altın ve gram altın için takip ettiği aralığını duyurdu.