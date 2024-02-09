Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:40
Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons tarafındaki kısmi artıştan destek bularak tekrar 2000 TL psikolojik eşiğini aştı. Aylık bazda yatırımcısına yüzde 9,48 kazandıran altın, haftalık bazda ABD'den gelen haber akışı nedeniyle yüzde 3,35 kazandırdı. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı yakın takibe alındı. İşte piyasadan canlı rakamlar...