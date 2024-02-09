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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:40

Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons tarafındaki kısmi artıştan destek bularak tekrar 2000 TL psikolojik eşiğini aştı. Aylık bazda yatırımcısına yüzde 9,48 kazandıran altın, haftalık bazda ABD'den gelen haber akışı nedeniyle yüzde 3,35 kazandırdı. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı yakın takibe alındı. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

Altın gram fiyatı güne 2 bin lira psikolojik desteğini aşarak başladı. Ons altın 2032 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 2004 TL'yi gördü. Öte yandan altın borcu olanlar ve altın yatırımcıları piyasayı yakın takibe aldı. İşte altın piyasasından canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

ALTIN O SEVİYEYİ AŞTI

Altın fiyatları ABD'den gelen veri akışıyla düşüş göstermesi sonrası ibresini tekrar yukarıya çevirdi. Altın gram 2000 TL'yi aşarken ons altın 2032 dolardan işlem görüyor.

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Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.005,15
SATIŞ(TL) 2.005,30

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Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.364,00
SATIŞ(TL) 3.450,00

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Altın gram fiyatı durmuyor: Altın o seviyeyi aştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik 9 Şubat ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.418,00
SATIŞ(TL) 13.640,00

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