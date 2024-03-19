Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

Altın gram fiyatı ibresi değişti. Ons altın fiyatı geri çekilirken gram altın serbest piyasalarda yeni rekorunu gördü. Altın ve Para Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için güçlü destek seviyeleri duyurdu. İşte tüm detaylar…