Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:25

Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

Altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Ons altın rekorlar sonrası yükselişini sınırladı. Altın gram fiyatı ise ons tarafındaki geri çekilmelerden etkilenmeyerek dün serbest piyasalarda 2483 lira ile zirvesini yeniledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafında etkili olacak 2 kararı duyurdu. İşte piyasadaki fiyatlamada öne çıkanlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

Altın gram fiyatı ibresi değişti. Ons altın fiyatı geri çekilirken gram altın serbest piyasalarda yeni rekorunu gördü. Altın ve Para Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için güçlü destek seviyeleri duyurdu. İşte tüm detaylar…

Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için güçlü destek seviyelerini açıklayarak kritik yorumlarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Ons altın dün 2146-2163 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

"2125 DOLAR GÜÇLÜ DESTEK SEVİYESİ"

Ons altında 2125 dolar güçlü destek seviyesini bu hafta içinde takip edeceğim.

Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi

"ONS ALTIN 8 DOLARLIK SATIŞ YEDİ"

Geçen haftayı 2154 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yaklaşık 8 dolarlık bir gerileme daha oldu.

Buradan hızlı bir dönüş yapan bir trend göreceğiz.

Bu hafta için takip edeceğimiz bant aralığı 2125-2180 dolar aralığı.

SON DAKİKA