Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:25
Altın gram fiyatı ibresi değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi
Altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Ons altın rekorlar sonrası yükselişini sınırladı. Altın gram fiyatı ise ons tarafındaki geri çekilmelerden etkilenmeyerek dün serbest piyasalarda 2483 lira ile zirvesini yeniledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafında etkili olacak 2 kararı duyurdu. İşte piyasadaki fiyatlamada öne çıkanlar…