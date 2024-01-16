Giriş Tarihi: 16.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
08:52
Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi
Altın fiyatları yönünü yukarı çevirerek yükselişini güçlendirdi. Jeopolitik risklerin artması ve ABD'den gelen verilerle ons altın rüzgarı arkasına aldı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik direncine yöneldi. Altın son bir haftada yüzde 2,17 kazandırmasıyla yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için alım fırsatı seviyelerini açıklayarak tarih verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar…