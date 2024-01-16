Altın gram fiyatı için yön yukarı! Altın fiyatları için ilk hedef: İslam Memiş ‘Son alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

"ONS ALTIN İÇİN 2038-2070 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta bu seviyeyi destek seviyesi olarak takip edicem. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak ve yukarıda 2070 dolar direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar.