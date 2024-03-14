Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
08:40
Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?
Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın ABD'den gelen veriler sonrası kar satışı yedi. Altın gram fiyatı ons yönlü ibresini aşağı çevirdi. Gram altın, ons altın düşüşlerine nazaran daha kısmi geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek altın fiyatları için alım fırsatı seviyelerini açıkladı.