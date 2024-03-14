Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA BASKI ALTINDA BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor.