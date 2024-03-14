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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:40

Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın ABD'den gelen veriler sonrası kar satışı yedi. Altın gram fiyatı ons yönlü ibresini aşağı çevirdi. Gram altın, ons altın düşüşlerine nazaran daha kısmi geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek altın fiyatları için alım fırsatı seviyelerini açıkladı.

Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatları rotasını aşağı döndürdü. Ons tarafında yaşanan rekor üstüne rekor seviyeler yerini satışa bıraktı. Ons taraflı destek göremeyen altın gram fiyatı ise geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA BASKI ALTINDA BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor.

Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

İŞTE ALIM FIRSATI...

Bu bir haftalık süreçte altın tarafında bir düşüş görülürse bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.

Altın gram fiyatı tarafında rüzgar ters esti! İslam Memiş tarih verdi: Altın yükselecek mi düşecek mi?

ALTIN GRAM FİYATI TARAFINDA RÜZGAR TERS ESTİ!

Gram altın serbest piyasalarda 2438 TL'ye kadar yükselmişti dün ise 2400 lira altına kadar geriledi.

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