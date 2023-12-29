Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:18
Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?
Altın fiyatları rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın yükselişini güçlendirmeye devam ederken, altın gram fiyatı buradan aldığı rüzgarla zirvesini tazeledi. Gram altın haftanın son işlem gününde serbest piyasalarda 2054 TL seviyesini test etti. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarındaki seyir yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda 'Alım fırsatı doğacak mı' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...