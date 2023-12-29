Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın Fed'den gelmesi beklenen erken faiz indirimleri ile fiyatlanmaya devam ediyor. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı serbest piyasalarda 2054 lira ile zirvesini yeniledi. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla yılın en çok konuşulan yatırım enstrümanı haline geldi. Bu kapsamda yatırımcısı altın piyasasını yakın takibe aldı.