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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:18

Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

Altın fiyatları rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın yükselişini güçlendirmeye devam ederken, altın gram fiyatı buradan aldığı rüzgarla zirvesini tazeledi. Gram altın haftanın son işlem gününde serbest piyasalarda 2054 TL seviyesini test etti. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarındaki seyir yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda 'Alım fırsatı doğacak mı' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın Fed'den gelmesi beklenen erken faiz indirimleri ile fiyatlanmaya devam ediyor. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı serbest piyasalarda 2054 lira ile zirvesini yeniledi. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla yılın en çok konuşulan yatırım enstrümanı haline geldi. Bu kapsamda yatırımcısı altın piyasasını yakın takibe aldı.

Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

ALTIN GRAM FİYATI REKOR KIRDI

Altın fiyatları yılın son günlerinde rekor seviyeleri test ediyor. Altın gram fiyatı Kapalıçarşı'da 2054 TL'yi gördü.

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Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Ons altın fiyatları ise Fed'den faiz indirim beklentileriyle yükselişini güçlendirmeye devam ediyor.

Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

İŞTE ALTIN YORUMLARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki yükselişler sonrası altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı ZİRVESİNİ YENİLEDİ! Alım fırsatı olacak mı? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Aralık 2023 bugün kaç TL?

"ALTIN GRAM İÇİN 2000 TL DİP SEVİYESİ OLACAK"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Gram altın fiyatı için Ocak ayı itibariyle 2000 TL seviyesinin dip seviyesi olacağını göreceğiz.

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