Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

"2100 DOLAR SEVİYESİNDE ALIM FIRSATI OLACAK"

2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.