Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:40
Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak
Altın fiyatları günlerce kırdığı rekorlara dün bir yenisini ekledi. Ons altın 2189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2400 lira üzerinde kalmayı sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları rotasını tayin edecek 2 kritik tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in açıkladığı önemli teknik seviyeler...