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Haberler Fotohaber Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:40

Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

Altın fiyatları günlerce kırdığı rekorlara dün bir yenisini ekledi. Ons altın 2189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2400 lira üzerinde kalmayı sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları rotasını tayin edecek 2 kritik tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in açıkladığı önemli teknik seviyeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başladı. 'Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları satış yiyebilir' açıklamasında bulundu. İşte altın fiyatları rotasını belli edecek gelişmeler…

Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

ALTIN REKOR KIRDI!

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Onu takip edeceğiz. Ons altın ise dün 2189 dolar seviyesine kadar yükseldi. Rekor tazeledi.

Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

"KAR SATIŞI BEKLİYORUM"

Ons altın tarafında bir kar satışı bekliyorum. Yaklaşık 80 dolar civarında satışın gelmesi muhtemel bir sonuç.

Altın rekor tazeledi! İslam Memiş altın gram fiyatı için 2 kritik tarihi duyurdu: O seviyede alım fırsatı olacak

"2100 DOLAR SEVİYESİNDE ALIM FIRSATI OLACAK"

2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.

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