Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

"GERİLEMEYİ FIRSATA ÇEVİRMELİ"

Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.