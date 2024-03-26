Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:38
Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu
Altın fiyatları yükseliş trendi sonrası yönünü aşağı kırdı. Geçtiğimiz hafta rekorlara imza atan ons altın şu sıralarda 2170 dolar seyrinde işlem görüyor. Ons tarafından ters rüzgarı alan altın gram fiyatı geriledi. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumunu 4 farklı rakam vererek açıkladı.