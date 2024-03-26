Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:38

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

Altın fiyatları yükseliş trendi sonrası yönünü aşağı kırdı. Geçtiğimiz hafta rekorlara imza atan ons altın şu sıralarda 2170 dolar seyrinde işlem görüyor. Ons tarafından ters rüzgarı alan altın gram fiyatı geriledi. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumunu 4 farklı rakam vererek açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

Altın fiyatları geriliyor. Ons altın 2170 dolar seyrinden işlem görürken altın gram fiyatı iç piyasada 2250 lira civarında işlem görüyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

ONS ALTIN İÇİN 2 KRİTİK RAKAM

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın fiyatı toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

"GERİLEMEYİ FIRSATA ÇEVİRMELİ"

Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ons ve altın gram için 4 kritik rakamı duyurdu

İŞTE KISA-ORTA-UZUN VADEDE ALTIN BEKLENTİSİ

O yüzden ons altın tarafında kısa vadede negatif orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor.

SON DAKİKA