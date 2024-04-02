Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:51
Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi
Altın fiyatları, yılın 2.çeyreğine girilmesiyle rekor seviyeleri test etti. Ons altın zirvesini tazelerken altın gram fiyatı dün iç piyasada 2362 liraya yükselerek tüm zamanların rekoruna imza attı. Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini güçlendirerek başladı. Yatırımcısı ise son bir haftada altından yüzde 20,36 oranında kazanç sağladı. Bu kapsamda canlı altın fiyatları merak edilenler arasına girdi.