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Haberler Fotohaber Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:51

Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

Altın fiyatları, yılın 2.çeyreğine girilmesiyle rekor seviyeleri test etti. Ons altın zirvesini tazelerken altın gram fiyatı dün iç piyasada 2362 liraya yükselerek tüm zamanların rekoruna imza attı. Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini güçlendirerek başladı. Yatırımcısı ise son bir haftada altından yüzde 20,36 oranında kazanç sağladı. Bu kapsamda canlı altın fiyatları merak edilenler arasına girdi.

Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Dün rekor seviyeyi gören ons altından destek bulan altın gram fiyatı zirvesini tazeledi. Altın yatırımcısı ise canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

ALTIN YÜZDE 20 KAZANDIRDI!

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın güne 2254 dolardan başlarken gram altın fiyatı 2338 liradan başladı. Altın yatırımcısı ise son bir haftada altından yüzde 20,36 oranında kazanç sağladı.

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Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.339,08
SATIŞ(TL) 2.339,44

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Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.339,08
SATIŞ(TL) 2.339,44

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın yüzde 20 oranında kazandırdı! Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.965,00
SATIŞ(TL) 16.642,00

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