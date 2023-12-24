Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
14:22
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı'nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Son dakika haberi: Asgari ücret için karar haftasına giriliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2024 için refah payı dahil rakam geliyor. 'Asgari ücret ne zaman belli olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret refah payı konusu masaya yatırılacak. TÜRK-İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek. Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İş ve TİSK'in talebi ne? İşte son dakika gelişmeleri ve masadaki rakamlarla beraber tüm detaylar...