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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı'nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:22

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı'nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücret için karar haftasına giriliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2024 için refah payı dahil rakam geliyor. 'Asgari ücret ne zaman belli olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret refah payı konusu masaya yatırılacak. TÜRK-İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek. Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İş ve TİSK'in talebi ne? İşte son dakika gelişmeleri ve masadaki rakamlarla beraber tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı’nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret için refah payı dahil karar haftasına giriliyor. TİSK rakam teklifini açıklayacak. TÜRK-İş teklifi değerlendirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hakem rolünü üstlenen hükümet belirleyici olacak. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı’nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN KARAR HAFTASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma toplantısı bu hafta içerisinde toplanacak. Rakamlar üzerinden müzakarelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek. Ardından son dokuşu Başkan Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak. Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı’nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

BU HAFTA NELER OLACAK?

  • 3. asgari ücret toplantısı gerçekleşecek
  • Hükümet Kabine Toplantısı'nda masadaki rakamlarla beraber refah payını değerlendirecek
  • Son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak
  • Yeni asgari ücret açıklanacak
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı’nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar açıklaması: 3. toplantı sonrası 1-2 gün içerisinde gerçekleşen bir toplantı. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! Gözler Kabine Toplantısı’nda: Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

2023 YILININ SON KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının geçtiğimiz hafta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Kabine Toplantısı tarihine dair kesin bir bilgi yer almıyor. Ancak edinilen bilgiye göre 2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık Çarşamba günü saat 15:30'da yapılması bekleniyor.

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