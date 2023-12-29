ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 49,11 OLDU

Asgari ücret 2024 net 17 bin 2 TL brüt ise 20 bin 2 TL olarak belirlendi. İşveren maliyeti de 23 bin 532 TL olarak hesaplandı. Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmalarında rakamları değişecek. Yine işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar tüm ödemeler yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.