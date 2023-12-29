Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:51
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri
2024 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Buna göre asgari ücret yeni yılda net 17 bin 2 TL olarak uygulanacak. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tüm borçlanma ve ödemeleri de etkileyecek. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni rakamlar işsizden ev kadınına, 65 yaş aylığı alandan tüm çalışanlara kadar herkesi ilgilendirecek. Öte yandan asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.