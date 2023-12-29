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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:51

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

2024 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Buna göre asgari ücret yeni yılda net 17 bin 2 TL olarak uygulanacak. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tüm borçlanma ve ödemeleri de etkileyecek. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni rakamlar işsizden ev kadınına, 65 yaş aylığı alandan tüm çalışanlara kadar herkesi ilgilendirecek. Öte yandan asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

FARUK ERDEM
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için 3 toplantı gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit komisyonu üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 49,11 OLDU

Asgari ücret 2024 net 17 bin 2 TL brüt ise 20 bin 2 TL olarak belirlendi. İşveren maliyeti de 23 bin 532 TL olarak hesaplandı. Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmalarında rakamları değişecek. Yine işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar tüm ödemeler yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

Asgari ücret 10 kadar geliri artırırken 5 ödemeyi de yükseltiyor.

Yeni asgari ücretle birlikte değişecek bazı kalemler şöyle:

10 GELİR ARTIYOR:

  • Asgari ücret maaşları artıracak
  • Vergi dışı tutulacak kazanç artacak
  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı artacak
  • Rapor parası zamlanacak
  • Analık ücretleri artacak
  • Yarı zamanlı ödenek artacak
  • Stajyere yeni ücret
  • İşsizlik maaşı yükselecek
  • İş arayanlara verilen destek artacak
  • BES'te devlet katkısının üst limiti artacak
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

5 ÖDEME YÜKSELİYOR:

  • Bağkur primi artacak
  • SSK primi artacak
  • GSS ödemesi artacak
  • İsteğe bağlı sigorta ödemesi artacak
  • Borçlanma miktarları artacak
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! 10 gelir, 5 ödeme artıyor: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL ETKİLEYECEK?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artıracak. Aralık ayında ayrılan ile Ocak ayında ayrılan işçi arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ise kıdem tazminatı tavanını yükseltecek.

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