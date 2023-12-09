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Haberler Fotohaber Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Giriş Tarihi: 09.12.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 08:48

Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hafta başında toplanıyor. Asgari ücret Temmuz zammı ile net 11.402 TL'ye yükseldi. Ocak zammı ile asgari ücret yeniden artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümete doğrudan asgari ücret talimatı geldi. 2023 yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak? Öte yandan asgari ücret için işçi ve işverenler hesaplara başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2024 zammı için yeni hesaplar…

METE DİRİCE
Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

Asgari ücret çalışmaları hakkında Bakan Işıkhan'ın son dakika açıklamasının gelmesiyle beraber, "Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2023 tarihinden önce açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi gücü ilk toplantısı gerçekleştirecek. Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.

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Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 madde esasında karara etki edecek:

  1. Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek
  2. Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek
  3. İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek
Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

BAKAN IŞIKHAN: İLKEMİZ HER ZAMANKİ GİBİ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Asgari ücret 1. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek. Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.

Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

Bürokratların çalıştığını ve teknik çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" ifadelerini kullandı.

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