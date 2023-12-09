Asgari ücret için 2’li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan’dan doğrudan talimat

Bürokratların çalıştığını ve teknik çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" ifadelerini kullandı.