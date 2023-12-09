Giriş Tarihi: 09.12.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
08:48
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hafta başında toplanıyor. Asgari ücret Temmuz zammı ile net 11.402 TL'ye yükseldi. Ocak zammı ile asgari ücret yeniden artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümete doğrudan asgari ücret talimatı geldi. 2023 yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak? Öte yandan asgari ücret için işçi ve işverenler hesaplara başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2024 zammı için yeni hesaplar…