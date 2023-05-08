Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Peki 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeleri…