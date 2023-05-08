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Haberler Fotohaber Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:42

Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Peki 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri… Asgari ücret zammı son dakika 2023 yılı için yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan ücrette temmuz zammı oranı hesaplanmaya başladı. Net ve brüt asgari ücret 2023 ara zam aldığı takdirde yeniden artış yaşayacak. İstanbul'da yüzyılın mitinginde 1,7 milyon vatandaşa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

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Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

Asgari ücret son dakika 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek, ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret ve kamu işçilerinin zammı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

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