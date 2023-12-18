ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret 1. toplantısı: Bu toplantıda taraflar yeni asgari ücretin tespiti için yol haritasını masaya yatırıyor. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşiyor.

Asgari ücret 2. toplantısı: Bu toplantıda ise taraflar temel ekonomik verilerin ve raporların dahil olduğu ellerindeki verileri masaya getiriyor. Asgari ücret için ilk teklif genelde işveren sendikası TİSK'ten geliyor. İşçileri temsilen TÜRK-İş'te kendi elindeki verilerle müzakerelerdeki çizgileri beyan ediyor.

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar toplantısı: Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.