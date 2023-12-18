Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 07:12

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. Yeni asgari ücret için başta 6 aylık enflasyon beklentisi olmak üzere memur zam oranı, Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile işçi ve işverenlerin raporları masaya gelecek. Verilerin değerlendirileceği bu toplantıda TİSK'in ilk rakam teklifinin masaya gelmesi bekleniyor. Peki 'Tek zam' ile 2024 asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? İşte rakamların dilinden yeni asgari ücret...

METE DİRİCE
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret 2. toplantısı için nefesler tutuldu. İlk rakamın TİSK'ten gelmesi bekleniyor. Asgari ücrette ilk toplantı sonrası yol haritası belirlendi. 2024 asgari ücret 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşın da dolaylı yoldan gelirlerini değiştirecek. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 13:30'da bir araya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret 1. toplantısı: Bu toplantıda taraflar yeni asgari ücretin tespiti için yol haritasını masaya yatırıyor. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşiyor.

Asgari ücret 2. toplantısı: Bu toplantıda ise taraflar temel ekonomik verilerin ve raporların dahil olduğu ellerindeki verileri masaya getiriyor. Asgari ücret için ilk teklif genelde işveren sendikası TİSK'ten geliyor. İşçileri temsilen TÜRK-İş'te kendi elindeki verilerle müzakerelerdeki çizgileri beyan ediyor.

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar toplantısı: Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ VE TİSK NE İSTİYOR?

İlk rakam teklifi işveren sendikasını temsilen TİSK'ten gelecek. TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.

İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | İlk rakam geliyor: TÜRK-İş ve TİSK ne istiyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

HÜKÜMET ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN NE KARAR VERECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu için işçilerin yanında olunmasını istedi. Asgari ücret toplantılarında hakem rolünü üstlenen kararını verirken şu kıstasları esas alacak:

  • Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek
  • Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek
  • İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu 3 madde temelinde optimal asgari ücret seviyesinin tespiti için bir araya gelecek.

SON DAKİKA