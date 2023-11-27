Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:26

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2024 Ocak son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aralık ayına sayılı günler kala asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri araştırılmaya başladı. Net ve brüt asgari ücret rakamı için masaya oturacak tespit komisyonu, 6 aylık enflasyon rakamlarını göz önünde bulunduracak. İşçi ve işverenin gündeminde ''Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?'' soruları yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantılar sonucunda yeni asgari ücret kamuoyu ile paylaşılacak. Ocak zammı ile artış yaşayacak asgari ücretin yeni yılda yüzde 35 zam ile en az 15 bin 393 TL olacağı konuşuluyor. İşte konu ile ilgili detaylar…