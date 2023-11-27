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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:26

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2024 Ocak son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aralık ayına sayılı günler kala asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri araştırılmaya başladı. Net ve brüt asgari ücret rakamı için masaya oturacak tespit komisyonu, 6 aylık enflasyon rakamlarını göz önünde bulunduracak. İşçi ve işverenin gündeminde ''Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?'' soruları yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantılar sonucunda yeni asgari ücret kamuoyu ile paylaşılacak. Ocak zammı ile artış yaşayacak asgari ücretin yeni yılda yüzde 35 zam ile en az 15 bin 393 TL olacağı konuşuluyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri milyonların gündeminde yerini aldı. Yıl sonuna yaklaşılırken araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere brüt ve net ücret için maraton, Aralık ayında başlayacak. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın aktardıkları ile değerlendirilen yeni asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ardından netlik kazanacak. İşçi ve işveren tarafından heyecanla beklenen 2024 Ocak zammı tahminleri masada yer almaya başladı. Tahminler zam oranının yüzde 35-50 arasında olacağı yönünde. Eğer 35 olursa net rakam 15 bin TL'yi aşacak. Peki, Ocakta net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Asgari ücret zammı 2024 Ocak son dakika haberleri ve tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aktardığına göre ilk görüşme 1 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayında olduğu gibi ilkelerinin yine vatandaşı enflasyona ezdirmemek olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücrete tek zam uygulanacağının sinyalini verdi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2022 ve 2023 yıllarında iki kez artış yaşayan asgari ücretin 2024 yılında tek zam uygulanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Aralık ayına kısa süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için taraflar hazırlıklarına başladı.

Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.

Komisyon, asgari ücreti belirlemek için dört kez bir araya geliyor. Dördüncü toplantı sonucunda net bir karar alınıyor ve yeni rakam kamuoyu ile paylaşılıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Net rakam 15 bin TL’yi geçebilir! Ocakta asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK!

Asgari ücret belirlenirken geçim endeksleri, piyasa şartları, rekabet koşulları ve istihdamın korunması gibi birçok veri değerlendiriliyor.

Bu verilerin yanı sıra enflasyon, asgari ücreti belirleyen en önemli veri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında asgari ücret zammı için belirlenen oranın enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.

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