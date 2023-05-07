Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:44

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da ara zam mı gelecek?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bu kapsamda ise "2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek?" soruları ülke gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bilindiği gibi son açıklamasında hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacaklarını ifade eden Bakan Bilgin yine Temmuz ayını işaret etmişti. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, kulislerde yüzde 20, 25 ve 30 arasında rakamlar öne çıkıyor. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum…