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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da ara zam mı gelecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:44

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da ara zam mı gelecek?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bu kapsamda ise "2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek?" soruları ülke gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bilindiği gibi son açıklamasında hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacaklarını ifade eden Bakan Bilgin yine Temmuz ayını işaret etmişti. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, kulislerde yüzde 20, 25 ve 30 arasında rakamlar öne çıkıyor. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ara zam mı gelecek?

Asgari ücret zammı Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs sebebiyle yayınladığı mesajda "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." İfadeleriyle vatandaşları heyecanlandırdı. Çeşitli senaryoların konuşulduğu zam oranıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek? İşte tüm detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ara zam mı gelecek?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ara zam mı gelecek?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada işçileri tebrik eden Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ara zam mı gelecek?

"Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ - 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da ara zam mı gelecek?

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

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