Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan açıklamasına göre, tespit komisyonu önümüzdeki hafta belirlenen tarihte ilk kez bir araya gelecek. Bu kapsamda ise "2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün düzenlenen Kabine Toplantısı zam oranının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Peki, 2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte zam oranına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar.