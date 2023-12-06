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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 19:59

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan açıklamasına göre, tespit komisyonu önümüzdeki hafta belirlenen tarihte ilk kez bir araya gelecek. Bu kapsamda ise "2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün düzenlenen Kabine Toplantısı zam oranının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Peki, 2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte zam oranına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İlk toplantı için geri sayım sürerken gözler "2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Komisyon toplantılarının ilki gelecek hafta içerisinde düzenlenecek. Öte yandan yeni yılda uygulanacak zam oranı bugün gerçekleştirilen Kabine'de de masadaki gündem maddeleri arasında yer aldı. Hal böyle iken günün öne çıkan başlıkları arasında yer alan bu konu yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte zam oranı ile ilgili son durum ve yaşanan gelişmeler.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı.

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda Gazze'deki son durumun yanı sıra yeni asgari ücret ve enflasyonla mücadele gibi ekonomi başlıkları ele alındı.

Kabine Toplantısı ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ''İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek.'' ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ VE İŞVEREN DİKKAT! ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret üzerinde bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye ulaşan maaşlarda işvereni korumaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştü.

Yeni zam oranı için ilk toplantı tarihi belli oldu. İşte, asgari ücret zammı ilk tahminler ve toplantı tarihi!

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Buna göre; Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un aralarında bulunduğu komisyon üyeleri, 11 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında konuşan Bakan Işıkhan şu sözleri kaydetti:

"Önümüzde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. İnşallah 11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci; işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz."

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