Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2024 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ VE İŞVEREN DİKKAT! ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret üzerinde bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye ulaşan maaşlarda işvereni korumaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştü.

Yeni zam oranı için ilk toplantı tarihi belli oldu. İşte, asgari ücret zammı ilk tahminler ve toplantı tarihi!