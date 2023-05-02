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Haberler Fotohaber Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 22:46

Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından ek zam düzenlemesine yeşil ışık yakılması ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklamalar geldi. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının yeniden yapılması bekleniyor. Enflasyon oranının etkili olacağı yeni zam oranından ilk tahminler gelmeye başladı. Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili haberler işçi ve işverenin gündeminde. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret temmuz zammı ekonomi gündemindeki yerini aldı. Maaş alanları doğrudan etkileyen ara zam geçtiğimiz yıl da yapılmıştı. Emekli ve memur zammında etkili olan enflasyonun asgari ücret 2023 üzerinde de etkili olacağı öngörülenler arasında. Bakan Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamalarla işçi ve işverenin beklediği açıklamaları paylaşdı. Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Ocak zammında net 8 bin 506 TL olan maaşlar yeniden değerlendirilmesiyle gündemde. Peki, asgari ücrete ara zam var mı 2023? İşte, merak edilenler...

Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

"EMEKÇİLERİMİZ İÇİN ADIMLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATIYORUZ"

İşçileri tebrik eden Bilgin, "Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz." dedi.

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Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

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