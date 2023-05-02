Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından ek zam düzenlemesine yeşil ışık yakılması ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklamalar geldi. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının yeniden yapılması bekleniyor. Enflasyon oranının etkili olacağı yeni zam oranından ilk tahminler gelmeye başladı. Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili haberler işçi ve işverenin gündeminde. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…