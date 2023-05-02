Son Dakika Asgari ücret zammı temmuz 2023 yeniden değerlendiriliyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret temmuz zammı ekonomi gündemindeki yerini aldı. Maaş alanları doğrudan etkileyen ara zam geçtiğimiz yıl da yapılmıştı. Emekli ve memur zammında etkili olan enflasyonun asgari ücret 2023 üzerinde de etkili olacağı öngörülenler arasında. Bakan Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamalarla işçi ve işverenin beklediği açıklamaları paylaşdı. Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Ocak zammında net 8 bin 506 TL olan maaşlar yeniden değerlendirilmesiyle gündemde. Peki, asgari ücrete ara zam var mı 2023? İşte, merak edilenler...