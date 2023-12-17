Giriş Tarihi: 17.12.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 14:17

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. Aralık ayının sonuna doğru gelirken emeklilerin aylık ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalar geliyor. 12,2 milyon emekliyi kapsayan 100. Yıl ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Sırada 4,6 milyon çalışan emekli ikramiyeleri var. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Aralık emekli maaşı ödeme takvimi…