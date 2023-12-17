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Haberler Fotohaber Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 14:17

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. Aralık ayının sonuna doğru gelirken emeklilerin aylık ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalar geliyor. 12,2 milyon emekliyi kapsayan 100. Yıl ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Sırada 4,6 milyon çalışan emekli ikramiyeleri var. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Aralık emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Aralık ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Kasım ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar…

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

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Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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