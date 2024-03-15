Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:17
Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. Mart ayının sonuna doğru gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayramdan önce milyonlarca emekli yüzde 50 zamlı bayram ikramiyelerini ceplerine koyacak. Aylıkların yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Mart emekli maaşı ödeme takvimi.