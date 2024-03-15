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Haberler Fotohaber Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:17

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. Mart ayının sonuna doğru gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayramdan önce milyonlarca emekli yüzde 50 zamlı bayram ikramiyelerini ceplerine koyacak. Aylıkların yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Mart emekli maaşı ödeme takvimi.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Mart ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Sosyal medyada gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleriyle ilgili iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tartışmaları noktalayan açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Şubat ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte yanıtı.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildiren açıklamayı geçtiğimiz aylarda dile getirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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