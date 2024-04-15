Giriş Tarihi: 15.04.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
17:12
Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! 16 milyon emekliyi kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Nisan ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi…