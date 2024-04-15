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Haberler Fotohaber Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:12

Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! 16 milyon emekliyi kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Nisan ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi

Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi belli oldu. Mart ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Bu yıl ödemelerin Ramazan Bayramı sonrasına denk geliyor olması sebebiyle "SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu gündeme geldi. Peki, Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar.

Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ HESAPLARA GEÇTİ!
Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırıldı.

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Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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