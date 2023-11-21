Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:29

Ayın 21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alan emekliler dikkat! Emekli maaş ödeme günleri değişti mi, ayın kaçında hesaplara yatacak?

Emekli maaşını her ayın 21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri gündemde. Kasım ayının sonuna doğru gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, emekli maaşı ödeme günleri değişti mi? SSK, Bağ-kur emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Kasım emekli maaşı ödeme takvimi…